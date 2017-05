Tim Cup: la Juventus vince la terza Coppa Italia consecutiva battendo un'ottima Lazio per 2 a 0. Ancora una volta decisivo Dani Alves

Ora gli altri due obiettivi: scudetto e champions league

Il puzzle comincia a prendere forma. Tassello numero 1 in bacheca, ora l'ostacolino Crotone per il numero 2, infine il “ Gigante” Madrid per il numero 3. La Juventus mette in moto quel meccanismo che si chiama: “ vincere aiuta a vincere” e la fantasia dei quotidiani di oggi, lo ricorda. Sul gradino più alto del podio in questo decisivo momento sale, uno che veniva dato per bollito, quel Dani Alves che svestito il blugrana, sembrava avviato sull'isola del tramonto ed invece la solida societaria bianconera non solo l'ha rispolverato, ma forse lo ha reso anche più bello. La Lazio si arrende alla troppo potere bianconero, ma lo fa a testa altissima: la prima grande occasione è proprio biancoceleste con Keita che la manda sul palo, grazie anche alla deviazione della mano di Barzagli. Dall'altra parte volano le ali basse: Alex Sandro, altro grande acquisto, pesca Dani Alves che in questo momento riesce a far brillare qualunque cosa tocchi. Vantaggio Juve e da questo momento in avanti, la Lazio, morsa, verrà definitivamente stritolata, se non fosse per Strakosha, bravo in diverse circostanze. Arriva Leonardo Bonucci, un altro di quelli, che quelle che contano non le sbagliano mai, e la lunga scia di trofei bianco-rosso-verdi, aumenta, con la terza consecutiva, la dodicesima in totale. Ora, seppur Cr7 continua a mietere vittime, seppur la Champions è da sempre una competizione non troppo bianconera, questa Coppa Italia e lo scudetto che arriverà, sono se non altro, garanzia di una spinta in più verso Cardiff



L.G