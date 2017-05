Solo un pari per il Forlì, il Fano avvicina la salvezza

Lega Pro, play out di andata

Il Fano pareggia a Forlì ed è a metà dell'opera, mentre ora ai biancorossi romagnoli serve l'impresa per evitare il ritorno tra i dilettanti dopo una sola stagione. Il Forlì deve fare di più perchè vincerla da obiettivo diventa obbligo, mentre Cuttone copre bene tutte le zone del campo e quando può riparte. E quando riparte fa male. Intanto però il Morgagni esplode quando la sblocca Alimi. Tentoni va sul fondo e appoggia indietro al bomber di giornata. E' il momento migliore dei padroni di casa, ancora Tentoni prova ad armare Spinosa, Menegatti è attento e blocca. Quando sembra in difficoltà il Fano risorge. E' successo così per tutto il girone di ritorno e allora dall'angolo Gualdi trova bene il tempo e colpevolmente solo batte Turrin. E' una doccia fredda per i galletti che provano fin da subito a riportarsi avanti facendo però più confusione che altro. Ripresa, il caldo comanda. Il Forlì si butta avanti, ma le energie sono poche. Ponsat murato in angolo è il primo squillo, mentre al Fano che va bene il pari non va comunque di non provare. L'ex Melandri: destro secco che impegna Turrin. Squadre lunghe e stanche, equilibri precari. Assist di Spinosa, Ponsat alle stelle. E mentre la Romagna colleziona calci d'angolo, nel finale Cuttone ringrazia Menegatti. Provvidenziale a chiudere su Ponsat. Ora al Forlì serve un miracolo, al Fano basterà non rovinare tutto.



r.c.



Le interviste agli allenatori