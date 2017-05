Calcio: morto Stefano Farina, designatore degli arbitri di serie B

E' morto dopo una breve malattina Stefano Farina, ex arbitro, attualmente responsabile della Can di Serie B. Aveva 54 anni. Della sezione di Novi Ligure, ha diretto in carriera 236 partite di serie A e due finali di Supercoppa. Da dirigente si era fatto promotore del dialogo tra arbitri e dirigenti e per questo aveva partecipato a numerosi dibattiti nonchè autorizzato anche arbitri in attività. lascia moglie e un figlio. Sul sito ufficiale dell'Aia il cordoglio del Presidente Marcello Nicchi.