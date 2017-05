Europa league: Manchester United- Ajax 2-0, Red Devils in Champions

Una finale giocata "senza felicità", col il dolore nel cuore. Ma che alla fine riporta José Mourinho nell'Europa che conta. Lo United vince l'Europa League battendo 2-0 l'Ajax nella finale di Stoccolma, e il pensiero, prima e dopo, va diretto alle vittime dell'attentato di Manchester. Per lo United è festa senza felicità, ma comunque festa sportiva: la stagione è salva, il "titulo" cancella i dubbi sul sesto posto in campionato, regala l'unico trofeo continentale che mancava in bacheca e, soprattutto, l'accesso diretto alla prossima Champions.