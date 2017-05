FA Cup: Arsenal-Chelsea 2-1

Ad Antonio Conte non riesce il double Premier il suo Chelsea viene sconfitto dall'Arsenal di Wenger

Settimo sigillo per Wenger che diventa così il manager più vincente della FA Cup inglese. Arsenal batte Chelsea 2 a 1 e per Antonio Conte sfuma il double. Questo in sistesi quello che accaduto nell'ultimo atto di una stagione più normale rispetto al 2015-2016 che aveva celebrato il Leicester di Ranieri.

L'Arsenal con questo successo mette in bacheca la 13esima F.A Cup e diventa il club più titolato. Chiaro che la ferita della mancata qualificazione alla prossima Champions League non può essere rimarginata da questo successo dei Gunners, ma se non altro si colgono cenni di risveglio. I manager dei rispettivi club, Conte e

Wenger sono in odore di prolungamento di contratto: l'italiano dovrebbe legarsi al Chelsea fino al 2021 con un contratto faraonico, il francese ancora 2 anni alla guida dell'Arsenal porterà così a 23 i suoi anni consecutivi su quella panchina avvicinandosi per longevità a Sir Alex Fergiusson su quella del Manchester United per 27 anni.

Sfida decisa da un goal furbo e anche qualcosa di più di Sanchez, con tutto il Chelsea a protestare sia per il petto -mano del cileno, sia per il fuoriogioco di Ramsey, che

si ferma per lasciare all'ex Udinese il compito di metterla alle spalle di Courtois. Vantaggio comunque meritato e confermato da altre occasioni avute dai Gunners compreso il palo di Welbeck e due salvataggi sulla linea di Cahill. Costa per il pareggio dei blues che restano però in 10 ad inizio ripresa espulso Moses. Il goal di

partita – vittoria e coppa è di Ramsey di testa a 10 minuti dal 90esimo. Conte, no double, Wenger vince la sua settima. Arsenal batte Chelsea 2 a 1





L.G