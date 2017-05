L'addio di Totti alla Roma: "ora si spegne la luce, e ho paura"

Con un lungo giro di campo, accompagnato dalla moglie e i suoi tre figli, Francesco Totti ha salutato la sua Roma, nel suo stadio, l'Olimpico al termine della vittoria contro il Genoa che ha consentito alla Roma di chiudere la stagione al secondo posto. Tra le lacrime, il capitano giallorosso ha letto un paio di pagine dedicate ai tifosi romanisti. "Il tempo ha deciso - ha detto -. Mi tolgo la maglia per l'ultima volta e la ripiego per bene: ora si spegne la luce, e ho paura". E poi l'ultimo saluto ai suoi tifosi che ieri in 60mila hanno riempito lo stadio: "Vi amo".