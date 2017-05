Empoli: amichevole Italia - San Marino; Manzaroli, voglia di fare ottima prestazione

Stasera la giovane Italia di Ventura scende in campo in amichevole contro il San Marino, alle 21:30 al Castellani di Empoli. Nella conferenza stampa della Nazionale sammarinese della vigilia il ct ha ricordato che la Nazionale “arriva a questa partita carica e con una buona condizione generale. Pierangelo Manzaroli. Affronteremo l'italia – ha detto Pierangelo Manzaroli - con grande motivazione, concentrazione e con la volontà di fare un’ottima prestazione”. Per il capitano Matteo Vitaioli “la partita di domani rappresenta certamente un sogno per tutti i giocatori, poter sfidare l’Italia è sicuramente un qualcosa di eccezionale - ha detto - anche se oramai dopo tanti anni siamo abituati ad affrontare questo tipo di avversari e a gestire l’emozione”.