Champions: maxischermi per la finale Juventus-Real Madrid

Bianconeri o meno, tifosi di calcio o no. Questa sera l' appuntamento è con la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Occhi puntati su Cardiff e maxischermi che spuntano un pò ovunque: sul lungomare di Rimini, per chi avesse voglia di riviera. Ma gli sportivi sono ovunque, soprattutto, in questi giorni di GSSE 2017, al Multieventi Sport Domus. Ecco dunque allestito un maxischermo a Serravalle per i nostri atleti e le delegazioni straniere. Per chi tiferanno Andorra, Monaco e soci?