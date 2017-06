Mondiali U20: Venezuela ed Uruguay in semifinale

La Vinotinto domina, ma supera gli USA solo ai supplementari, insufficienti per risolvere il 2-2 di Portogallo-Uruguay che si decide dal dischetto.

Si decidono dopo oltre 120' di gioco le prime due sfide dei quarti di finale dei Mondiali U20 in Corea: il Portogallo parte forte, sbloccando l'incontro con Xande Silva dopo una manciata di secondi capitalizzando l'erroraccio di Valverde.



Non il massimo della vita nemmeno l'uscita di Diogo Costa: l'estremo lusitano è complice del pareggio uruguagio a firma di Bueno dopo un quarto d'ora.



Il nuovo vantaggio lusitano è una perla di Diogo Gonçalves, che estrae il coniglio dal cilindro al 41'.



Saranno però sufficienti cinque minuti appena all'Uruguay, nelle ripresa, per impattare nuovamente: il pestone di Pepe – non quello, ma come quello – permette a Valverde di redimersi e rimandare il verdetto agli extra-time, comunque insufficienti a decretare una vincitrice; alla lotteria dei rigori la spuntano i sudamericani: decisivi il palo colpito da Andre Ribeiro ed il piattone di Santiago Bueno, l'uomo della provvidenza per la Celeste.



Non ci sono gol nei primi 90' minuti di Venezuela-Stati Uniti, o meglio c'è quello annullato a Cordova, nonostante la tentata chiusura di Carter-Vickers abbia – regolamento alla mano – rimesso in gioco tutti gli avanti della Vinotinto.



Sapranno riprendersi quando tolto da questa errata lettura arbitrale, gli uomini di Dudamel – che nella ripresa sbattono sulla traversa col solito Cordova. La partita sembra però stregata per i venezuelani, che si vedono murare sulla riga due volte da Klinsmann e Carter-Vickers per poi sparare fuori a porta vuota e da due passi con Peñaranda.



Il vantaggio arriverà, proprio a firma di Peñaranda su invito di Cordova. Gli States imbarcano acqua e subiscono il raddoppio al cambio di campo: su corner, Ferraresi si stacca dalla marcatura e fredda Klinsmann all'altezza del secondo palo.



Il chirurgico colpo di testa di Ebobisse mette pepe su un finale che giustamente premia il Venezuela: domani tocca all'Italia, che affronterà lo Zambia – capace di eliminare l'U20 tedesca agli ottavi.



LP