Ufficiale: Roberto Cevoli guiderà il Renate in Lega Pro

Roberto Cevoli è il nuovo allenatore del Renate. Attraverso una nota ufficiale, la società neroazzurra ha comunicato l'ingaggio dell'ex giocatore di Cesena e Modena. Nella passata stagione Cevoli ha guidato la formazione albanese del Teuta Durazzo, con cui ha disputato i preliminari di Europa League, per poi essere ingaggiato dalla Civitanovese in Serie D (Girone F). Nel suo recente passato anche le panchine di Foligno, Monza, Reggina (Primavera) e Vicenza, in qualità di primo assistente dal 2005 al 2008.