Italia concreta, contro l'Uruguay è 3-0

A Nizza amichevole per gli azzurri che vincono grazie a un'autorete di Gimenez e alle reti di Eder e De Rossi.

Vittoria bella e importante quella degli azzurri contro l'Uruguay. Importante per il risultato, 3-0, e per il ranking dell'Italia nella classifica FIFA. La Celeste si presenta in Costa Azzurra senza alcuni giocatori importanti come Cavani o Suarez, ma resta comunque un avversario molto solido. La partita si sblocca dopo 7 minuti con l'autorete di Gimenez che batte Muslera. Partita in discesa per l'Italia che al 39' recrimina con il direttore di gara per un calcio di rigore non concesso per il fallo su Immobile. Le immagini sembrano dar ragione all'attaccante della Lazio, che poi viene ammonito per proteste dall'arbitro. Nella ripresa si vede l'Uruguay, che pareggia con Caceres, la rete dell'ex difensore della Juventus viene annullata per il fallo sul diretto avversario. I ritmi scendono, iniziano anche le sostituzioni. L'Italia raddoppia all'82', Gabbiadini sfrutta l'uscita a vuoto di Muslera, che si scontra anche con un compagno, e da posizione laterale calcia in porta. La conclusione dell'ex giocatore del Napoli diventa un assist per Eder che firma il 2-0 di testa. Nel primo dei tre minuti di recupero l'arbitro concede il rigore all'Italia per il fallo su El Shaarawy. Sul dischetto De Rossi, il centrocampista della Roma non sbaglia firmando il definitivo 3-0 dell'Italia. Azzurri che torneranno in campo domenica a Udine. Nelle qualificazioni ai mondiali, la squadra di Ventura sfiderà il Liechtenstein.



Elia Gorini