Mondiale Under 20: il sogno dell'Italia dura un'ora

L'Inghilterra passa 3-1 in rimonta ed affronterà il Venezuela, vincitore nella sfida protrattasi fino alla lotteria dei calci di rigore contro i pari età uruguagi.

La prima volta in finale non si scorda mai, il Venezuela di Rafael Dudamel si augura siano pure ricordi al miele. La Vinotinto sfiora il vantaggio con Chacon al pronti via, mentre l'Uruguay passa a condurre su calcio di rigore, concesso per un intervento scomposto di Mejias ai danni di Canobbio: Marciniak – consultata la VAR – indica il dischetto. Impeccabile De La Cruz, con la Celeste che la sblocca al 49' e per il resto dell'incontro è convinta di aver la finale in pugno, ma che in realtà inizia a scivolare dalle mani dei ragazzi di Fabian Coito su questo clamoroso errore di Schiappacasse. E allora al 91' Sosa fa pagare dazio, trasformando su piazzato per l'1-1 che vale i supplementari, dove il Venezuela sbatte sul palo con Hurtado e la vince dal dischetto, dov'è decisivo l'errore di De La Cruz, murato da Farinez.



In campo anche l'Italia di Evani, reduce dal miracolo sullo Zambia a capace di aprire le marcature dopo appena due minuti sull'asse Favilli-Orsolini, all'ottavo centro in undici presenze con la maglia della Nazionale. Nulla da fare per Woodman, freddato dal chirurgico mancino del capocannoniere del torneo.



L'Inghilterra è pericolosa quando Solanke ha spazio davanti a sé, sfiorando in un paio d'occasioni – in transizione – il punto dell'1-1, che arriva con la complicità di Zaccagno al 66'. Un gioco da ragazzi, per il giovane talento del Chelsea, depositare in fondo al sacco il pallone della parità.



Inerzia favorevole all'Inghilterra, che è pure fortunata al 77' quando un flipper in area si trasforma nella più ghiotta occasione per Lookman, irreprensibile da due passi.



L'uomo dell'incontro è però Solanke, che chiude definitivamente i conti quando corre l'88': anche qui la complicità di Zaccagno è evidente. Il sogno azzurro sfuma ad un passo dalla finale.



LP