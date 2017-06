Andreatini alla Fermana

L'ex Ds dei biancazzurri approda alla squadra marchigiana

Massimo Andreatini è il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica della Fermana. L'ex Direttore Sportivo del San Marino si è accordato con la società marchigiana, neo promossa in Lega Pro. La vittoria dello scorso campionato - ha commentato Andreatini - sono il frutto di una ottima programmazione e di un grande lavoro di gruppo, che secondo me sono alla base di ogni progetto costruito con intelligenza. Ho seguito spesso la Fermana - ha aggiunto Andreatini - ricavandone sempre un’ottima impressione ed ho sposato subito la proposta della Fermana.