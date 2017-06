Lega Pro: Parma in finale, battuto il Pordenone ai calci di rigore

Il Pordenone fa la partita, il Parma la vince e conquista la finale play-off di Lega Pro. Nella caldissima serata di Firenze, Tedino deve rinuncare a Stefani squalificato, Berettoni infortunato e con Arma in panchina ma solo per onor di firma. D'Aversa invece conferma il tridente offensivo, con Nocciolini, Baraye e Calaio. Si comincia con una bella iniziativa di Cattaneo, sventata dalla difesa gialloblu. Al primo affondo il Parma trova il vantaggio, tocco di Baraye per la rasoiata vincente, firmata Scaglia. Conclusione millimetrica del laterale sinistro degli emiliani, sulla quale Tomei non ci arriva. Baraye è tra i più ispirati dei ducali ma il suggerimento per Calaio è troppo profondo. La rispsta friulana arriva sempre dai piedi di Cattaneo, diagonale appena fuori. Crescono i ramarri, Frattali neutralizza il fendente del solito Cattaneo. Sul finire di tempo, Baraye per Nocciolini che si divora cosi, il pallone del raddoppio.

Ad inizio ripresa, proteste parmensi per una presunta trattenuta su Scaglia, l'arbitro fa proseguire. L'occasione per il pareggio del Pordenone capita sui piedi di Pietribiasi, che calcia debolemnte sul portiere avversario. Il pari, più che meritato arriva a 10 minuti dal termine, quando il difensore Marchi trova, sotto misura il tocco che vale l' 1 a 1. Nel recupero ci prova Edera ma Tomei è attento. Si va ai supplementari e all'ultimo minuto, proteste friulane per questo contatto tra Frattali e Buratto ma il direttore non se la sente di concedere il penalty.

E allora si va ai calci di rigore. Sbaglia Misuraca per il Pordenone ma Scavone riporta tutto in parità, calciando sul palo. Gli altri segnano tutti, da Burrai a Munari, fino all'errore di De Agostini. Il rigore che vale la finale capita sui piedi di Lucarelli. Il capitano di mille battaglie non sbaglia e porta il Parma nella finale play-off.