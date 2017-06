Lega Pro, Alessandria in finale col Parma: doppio Gonzalez e Reggiana ko 2-1

Sabato i grigi contenderanno ai crociati - senza lo squalificato Bocalon - l'ultimo posto utile per la B, categoria nella quale mancano dal 1975. Inutile la rete di Guidone.

Pronostico rispettato anche nella seconda semifinale playoff, con l'Alessandria che, nonostante qualche brivido in chiusura, batte 2-1 la Reggiana. Ora l'ultimo atto con l'altra grande favorita del lotto, il Parma: in palio c'è una Serie B che i grigi non vedono dal lontano 1975. Una sfida pesantissima nella quale mancherà uno dei due cannonieri piemontesi, Bocalon, che contro la Regia è in diffida e si prende il giallo.



In compenso risorge l'altra bocca di fuoco Gonzalez, che si sblocca nei playoff segnando entrambe le reti dei suoi. La prima arriva al 4°: un pallone recuperato al limite dell'area va da Nicco a Bocalon fino all'argentino, che scatta sul filo del fuorigioco e va a freddare l'incolpevole Narduzzo. Che invece, sul sinistro da fuori di Marras, fa quel che può e lo fa bene. Sul fronte opposto un'incertezza di Celjak favorisce Cesarini, che sul ritorno del difensore cade in area: niente rigore però, e in effetti dei due quello che sbraccia di più sembra essere l'attaccante. Che al giro dopo sfodera triangolo con Genevier e destro a giro d'autore: sarebbe un gol capolavoro, non fosse per l'incrocio dei pali.



Prima del riposo Gonzalez spara alto da fuori, al rientro punizione di Genevier che non trova lo specchio. La Reggiana si sbilancia in cerca del pari, scoprendosi alle ripartenze avversarie: Spanò si addormenta su un pallone spazzato dalla difesa in grigio, Gonzalez lo salta e va da Marras, il cui errore nello stop, nonostante l'arrivo a mille di Fishnaller, vanifica il tutto. Quindi tocca a Trevisan lisciarla su un rilancio, Gonzalez lascia di nuovo sul posto Spanò e s'invola verso la rete, calando la doppietta.



Menichini la vede nera e sfodera Guidone, che al 78° lo fa contento: Cesarini triangola con Carlini e allarga su Sbaffo, palla in area dove lo scontro tra Celjak e Vannucchi è un regalo per l'ex Santarcangelo. Il quale, dopo una punizione di Gonzalez bloccata da Narduzzo, potrebbe pure pareggiarla su angolo di Genevier: la sua incornata però è alta di un soffio, così l'Alessandria, passata la paura, può festeggiare.



RM