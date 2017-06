Ufficiale: Donnarumma non rinnoverà col Milan

In un incontro con l'AD Fassone, Mino Raiola ha comunicato al Milan la volontà del portiere di non accettare la proposta di rinnovo.

Una proposta principesca, che avrebbe fatto di Gigio Donnarumma non solo il teenager più pagato del mondo del calcio - con un'offerta di 4 milioni più bonus o addirittura superiore, a sentire i vertici milanisti - ma anche un'icona del nuovo Milan, quello della rinascita con fondi cinesi e pronto ad investire per il rinnovamento tecnico. Tutto ciò non è bastato al 18enne di Castellamare di Stabia che - per mezzo del suo procuratore, Mino Raiola - ha respinto al mittente l'offerta contrattuale.



Una notizia che ha del clamoroso e che ha spinto i dirigenti del Milano - l'Amministratore Delegato Fassone ed il Direttore Sportivo Mirabelli - a indire una conferenza stampa lampo a Casa Milan, riportando di fatto la decisione di Gigio Donnarumma che ora - davanti a sé - ha l'ipotesi di trasferimento (si vocifera del Real Madrid campione d'Europa), ma anche lo spettro di una stagione in panchina, se non in tribuna, da vero e proprio separato in casa col Milan, che può rifarsi all'accordo in essere e che scadrà nel giugno del 2018.



Nel video la conferenza stampa di Fassone e Mirabelli, Amministratore Delegato e Direttore Sportivo del Milan.



LP