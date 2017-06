Lega Pro: il Segretario Generale Ghirelli a CPiace

Nell'ultima puntata dell'anno è Francesco Ghirelli l'ospite di CPiace.

CPiace chiude la stagione col botto: non solo le immagini e i commenti a margine della Final Four di Lega Pro, che eleggerà Alessandria o Parma quale quarta ed ultima promossa in Cadetteria, ma anche un ospite del calibro di Francesco Ghirelli - Segretario Generale della Lega Pro - con cui discutere sulle novità introdotte e da introdurre nel format del terzo campionato professionistico di calcio italiano, che dall'anno prossimo tornerà a chiamarsi Serie C.