Confederations Cup: Russia-Nuova Zelanda 2-0

Prova impeccabile dei russi, che bussano una volta per tempo alla porta di Marinovic.

Anche Vladimir Putin al vernissage della Confederations Cup, vera e propria prova generale dei Mondiali di Russia 2018. I padroni di casa di Stanislav Cherchesov aprono con la Nuova Zelanda a San Pietroburgo, sfiorando il vantaggio col palo colpito da Vasin. È poi determinante il salvataggio di McGlinchey sulla riga di porta. Per fugare i dubbi dei russi, non serve tirare in ballo VAR o Goal-Line Technology.



Sente puzza di bruciato Anthony Hudson, che vede l'Armata Rossa sempre dalle parti di Marinovic. Tocca a Smith stavolta evitare un gol fatto sull'anticipo di Poloz.



Ci mette intensità e qualità la Russia, che alla mezz'ora recupera alto e va in porta con tre tocchi di prima: morbido il tocco di Glushakov, ma decisiva è ancora una deviazione Kiwi sulla linea di porta, stavolta in senso opposto. Il palo non aiuta Smith e Boxall; a quest'ultimo è attribuita l'autorete.



Nella ripresa lo spartito non cambia: per una volta è Marinovic a mettere le mani sugli affondi russi, quello di Poloz – ad esempio – prometteva piuttosto bene.



In Russia c'è da stropicciarsi gli occhi anche in tribuna, detto che in campo si gioca ad una porta: l'atteso e meritato raddoppio porta la firma di Smolov, che chiude con un tocco d'esterno in fondo al sacco, l'ampio triangolo con Samedov.



Vince e convince la Russia, che certo dovrà aggiornare il proprio livello di competitività con le più attrezzate Messico e – soprattutto – Portogallo, la candidata numero uno al successo finale.





LP