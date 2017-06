Under 21: Italia batte la Danimarca. Contestato Donnarumma

L'Italia batte la Danimarca 2-0 nel primo incontro del Gruppo C degli Europei Under 21 disputato a Cracovia.

"Sapevo che sarebbe stata una partita difficile e scorbutica ma sul gruppo non avevo dubbi". Così Di Biagio, il ct dell'Italia Under 21 dopo la vittoria per 2-0 sulla Danimarca nell'esordio dell'Europeo di categoria. "La Danimarca la conosciamo bene - le sue parole alla Rai a fine match - e sapevamo che ci avrebbe fatto soffrire. Non abbiamo fatto una grande gara e sappiamo che dobbiamo migliorare ed essere più incisivi in avanti".

E' cominciato tra le contestazioni l'Europeo Under 21 di Gigio Donnarumma: prima i fischi, appena prendeva la palla, poi anche uno striscione offensivo ("Dollarumma") e addirittura le fotocopie di dollari poi gettate in campo dietro la porta.