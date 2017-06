D'Addario: "Rimini mi seguiva da tempo, San Marino poco convinto. Accordo Bonini-Mancini? Non sapevo nulla"

Il difensore sembrava destinato al San Marino in base a un accordo tra Federazione e club, invece giocherà sempre in Serie D, ma nelle fila biancorosse.

Sembrava a un passo dal San Marino il terzino destro dell'U21 biancazzurra Alessandro D'Addario, che invece ha scelto il Rimini: per lui contratto di un anno con opzione per il secondo. La squadra nella quale ha mosso i primi passa da calciatore e che, a suo dire l'ha cercato con più insistenza. "Sono contento di tornare nella squadra in cui sono cresciuto - dice il difensore - il Rimini mi seguiva da tempo, si vedeva che mi voleva. A San Marino invece non mi sembravano poi così convinti".



D'Addario era uno dei cinque giovani biancazzurri che sembravano destinati ad andare in ritiro col San Marino, sulla base di un accordo tra la FederCalcio e il club. "Ho letto di questa cosa, io però non ne sapevo nulla", commenta il difensore. Che già due anni fa fu aggregato alla prima squadra dei biancazzurri, allora allenata da Medri: trovando poco spazio il giocatore scelse di passare alla Pianese, squadra toscana di Serie D. "Per me fu un duro colpo - sottolinea D'Addario - però è stata anche la mia fortuna, se adesso sono al Rimini è sicuramente grazie alla Pianese. Ho fatto due anni importanti con loro - 47 presenze e 1 gol, ndr - e voglio ringraziare soprattutto il direttore sportivo Renato Vagaggini".



RM



Nel video l'intervista ad Alessandro D'Addario, difensore del Rimini e della nazionale U21 di San Marino.