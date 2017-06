Calcio Femminile: Coppa Italia alla Fiorentina per una storica doppietta

Una rete di Alia Guagni decide la finale contro il Brescia. La squadra di Sauro Fattori centra il "double". Il 1°settembre i sorteggi di Champions League.

E' uno storico double quello centrato dalla Fiorentina. La squadra del tecnico Sauro Fattori conquista la sua prima Coppa Italia nella stagione che ha visto la viola vincere anche lo scudetto. Anche nella finale di Coppa si è rinnovata la sfida del campionato contro il Brescia detentore del titolo. La partita la decide una rete di Alia Guagni dopo 5 minuti di partita con un pallonetto che supera Marchitelli. La finale della Fiorentina è in discesa. Tre minuti più tardi la viola raddoppia con Giulia Orlandi, la rete viene annullata per fuorigioco. Allora è Guagni ad avere l'occasione del 2-0, questa volta Marchitelli chiude la porta. Dall'altra parte il Brescia ha una buona occasione con Rosucci ben pescata in area. La giocatrice bianco blu non sfrutta l'opportunità. Poi la numero 8 è troppo opportunista quando decide di servire la compagna al centro invece di calciare da dentro l'area. Nella ripresa, Bonetti da fuori, la palla è di poco a lato. Poi che occasione per Ilaria Mauro, con deviazione sotto misura. La sfera sembra destinata in fondo alla rete. Marchitelli recupera e tiene aperta la partita. Sul cambio fronte, gran giocata di Bonansea, il cross attraversa tutto lo specchio di porta. Il Brescia spinge, Sabatino di testa manca di poco sul fondo sul traversone di Gama. E' l'ultima occasione di una partita che segna la grande stagione della Fiorentina. Campionato e Coppa, il calcio femminile è Viola. Fiorentina e Brescia si sfideranno di nuovo anche nella finale di Supercoppa Italiana e parteciperanno alla prossima edizione della Women's Champions League. Sorteggio il primo settembre a Nyon per definire gli abbinamenti dei 16' di finale. Gara di andata il 4/5 ottobre, il ritorno la settimana successiva.



Elia Gorini