Forlì, il ritorno di Bardi: "Qui mi sento a casa"

Salutata la Lega Pro, il Forlì è pronto per addentare il pane duro della D. La retrocessione porta voglia di nuovo e necessità di cambiare. Ecco allora la coppia individuata per ridare la caccia al professionismo. Il Direttore Sportivo Oberdan Melini reduce da miracoli in serie ottenuti a Santarcangelo e il grande ritorno di Attilio Bardi su una panchina che sente sua e in una piazza che già una volta ha condotto alla promozione in Lega Pro.