Angelini a Santarcangelo: "Ritornare è un privilegio"

Non è un'operazione nostalgia. Angelini 2, il ritorno, è un progetto preciso che il Santarcangelo aveva in testa da un po' e che oggi formalizza il Presidente Brolli. Eccolo Beppe Angelini, eccolo di nuovo a casa su una panchina che ha traghettata nello storico passaggio dai Dilettanti alla Serie C, che ha salvato nell'allora C2 e sulla quale oggi ritorna tra stimoli e responsabilità. Linea giovane dunque, necessità, contingenza certo, ma anche credo preciso di una società che consolida di anno in anno la Lega Pro e che con uno staff tecnico tutto nuovo parte per l'ennesimo campionato tra i grandi. Con la capacità unica di ritrovare entusiasmo e motivazioni, volti nuovi e giovani promesse.