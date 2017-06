Confederation Cup: Portogallo e Messico vincono e si portano al comando del girone

Un gol di Cristiano Ronaldo basta per superare la Russia, mentre il Messico s'impone in rimonta sulla Nuova Zelanda.

Il solito Cristiano Ronaldo decide la sfida contro i padroni di casa della Russia. Una rete che permette al Portogallo di portarsi al comando del girone con il Messico. La partita si sblocca dopo 8 minuti: sul gran cross dalla sinistra di Raphael Guerreiro la palla arriva sul secondo palo, dove Cristiano Ronaldo trova la deviazione di testa che batte il portiere russo. Portogallo vicino al raddoppio ancora con Ronaldo, questa volta Akinfeev si oppone e salva la sua porta. Nella ripresa grande intervento di Akinfeev sul colpo di testa André Silva. Una parata incredibile che tiene aperta la partita. Il numero 1 russo si conferma il migliore in campo con un'altra grande parata sulla conclusione dalla distanza di Cedric. La Russia potrebbe anche pareggiare sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il colpo di testa di Dzhikiia è di poco alto. Gianluca Rocchi fischia la fine, vince il Portogallo 1-0 e si porta a 4 punti in classifica. Gli stessi del Messico che supera 2-1 la Nuova Zelanda. Partono bene gli uomini del ct Anthony Hudson, che trovano la rete del vantaggio con il capitano Wood in chiusura di tempo. Il numero 9 All Blacks viene pescato da un ottimo filtrante per poi battere il portiere messicano. Nella ripresa il Messico trova il pareggio con un gran gol di Jimenez. L'attaccante messicano si gira per poi incrociare il tiro. La conclusione batte Moss. Il Messico spinge e trova anche il gol del 2-1 con Peralta, che gira in porta il cross dal fondo. Nuova Zelanda anche sfortunata quando Thomas centra la traversa. Il Messico vince in rimonta, per il passaggio del turno basterà un pari contro la Russia.



Elia Gorini