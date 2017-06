Confederations Cup, in semifinale sarà Germania-Messico e Portogallo-Cile

Il Gruppo B finisce coi tedeschi che battono 3-1 il Camerun e chiudono al primo posto. Anche perché la Roja con l'Australia rischia l'eliminazione: finisce 1-1, con Maclaren che, nel finale, si mangia il gol che qualificherebbe gli Aussie.

Nessun colpo di scena nei verdetti del Gruppo B della Confederations Cup: Germania prima, Cile secondo, Australia e Camerun a casa. I tedeschi chiudono il girone imponendosi 3-1 sui campioni d'Africa, che in realtà sono i primi a rendersi pericolosi col sinistro al volo ravvicinato di Anguissa, alzato in angolo dall'ottimo Ter Stegen. È l'unico squillo di un primo tempo incolore, la ripresa invece inizia col botto: Draxler attira su di sé Ngadeu e Siani e apre di tacco per Demirbay, libero di salire fino al limite e di scaraventarla sotto la traversa. Quindi l'entrataccia di Mabouka su Can e il conseguente rosso diretto che lascia in 10 il Camerun. Serve però il VAR per evitare una figuraccia all'arbitro, che inizialmente aveva sanzionato l'incolpevole Siani. 2' e Werner si accartoccia di testa sul cross di Kimmich per il raddoppio tedesco, che data la situazione sa di titolo di coda del match. Invece non è così, perché al 78° Aboubakar riceve da Ngamaleu e incorna in rete anticipando sia Sule che Ter Stegen, entrambi non proprio impeccabili. Il Camerun sogna ma per poco, poi combinazione tra Brandt ed Henrichs e palla a rimorchio per la doppietta di Werner, che va di destro secco da dentro l'area.



Germania prima e in semifinale col Messico grazie al Cile, fermato sull'1-1 dall'Australia. Qui si parte col contrasto in area tra Milligan e Sanchez, l'arbitro chiama in causa il VAR e opta per l'anticipo regolare del difensore. L'Australia vincendo passerebbe il turno e a fine primo tempo inizia a spaventare la Roja: il rinvio di Bravo finisce con l'innescare il duo Sainsbury-Kruse, quest'ultimo smarca Troisi che ringrazia e insacca di scavetto. Sainsbury che però si fa perdonare dalla Roja respingendo male il cross di Mena, Vargas spizza il pallone verso Rodriguez ed ecco il pari. Quindi Sanchez scappa a Milligan e va dentro per Vargas, l'ex Napoli però incorna fuori anziché blindare la qualificazione. Che potrebbe sfumare se Maclaren fosse un po' più freddo in area: l'Aussie invece s'inceppa davanti a Bravo, così, contro il Portogallo, ci sarà il Cile.



