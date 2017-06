Confederation Cup: la Germania non sbaglia un colpo. Altra finale per Low

Domenica a San Pietroburgo la finale tra Germania e Cile. Per entrambe sarebbe la prima volta

Erano preoccupati i giornalisti tedeschi quando all'Adidas Arena più che della sfida contro la Nazionale sammarinese, rivolgevano domande dirette al C.T della Germania, chiedendogli se non avesse un po' esagerato rinunciando praticamente a tutti i titolari, snobbando di fatto la Confederation Cup, cosa che ha creato polemiche anche con la Federazione Russa. Risposta? Under 21 in finale dell'Europeo, e se vogliamo proprio chiamarla Germania 2, in finale di Confedration Cup. Chapeau. Ed è abbastanza palese che Khedira forse non è più così tranquillo dopo un Goretzka così. Doppietta in apertura e Messico tramortito, il centrocampista un pò Ballack un pò Schweisteinger è il capocannoniere della manifestazione con 4 centri. Due doppiette, quella di ieri e quelle all'Australia. Germania padrona. Il tris firmato Werner è il macigno sul Messico che vede allontanarsi il Cile. La Nazionale di Osorio prova a scuotersi colpisce una traversa, ma il gap è troppo ampio. Il goal che accorcia arriva solo al 89esimo realizza Fabian, ma i tedeschi sono tedeschi e non risparmiano nessuno: arriva il poker con Younes. Germania batte Messico 4 -1. Domenica a San Pietroburgo ore 20 si assegna la Confederation Cup, ad alzarla una tra Cile e Germania e per entrambe sarebbe la prima volta. L'albo d'oro, competizione che esiste dal 1992; dice Argentina, Danimarca, Messico, 2 volte la Francia e poker del Brasile



L.G