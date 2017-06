Mercato: un altro ex San Marino in Serie A. Massimo Coda al Benevento

Si dovrà attendere l'inizio della prossima settimana per i primi colpi di mercato del San Marino. Il Presidente Mancini, ha dichiarato recentemente, cercherà di allestire una rosa competitiva in grado di lottare per i primi posti della classifica. E' chiaro che l'entourage biancoazzurro eviterà l'errore commesso lo scorso anno: quello di allestire un organico pronto per un tipo di girone e meno per un altro. Fissate già alcune date. Ritiro 20 luglio. Prima amichevole il 27 o il 29 luglio contro la Nazionale Maggiore di San Marino, fissato anche il tradizionale triangolare con Savignanese e Ravenna previsto a metà agosto. In sede si sta lavorando all'organizzazione di un amichevole con un club di Serie A. Un altro ex bomber del San Marino intanto raggiunge la massima serie. Si tratta di Massimo Coda. Dopo le ultime stagioni tra le file della Salernitana, l'attaccante ha accettato di sposare il progetto del Benevento Nuovo arrivo in casa Imolese. La società ha ufficializzato l'ingaggio di Davide Borrelli. Classe 1985, il centrocampista ha firmato un accordo annuale. Nella passata stagione Borrelli ha vestito la maglia del Fano. In carriera anche Ancona, Teramo e Cuneo. Anche sul Titano si muove il mercato. Il Domagnano si è rinforzato con il difensore Mattia Valentini e con l'attaccante Enea Jaupi. Il Pennarossa, dopo il ritorno di Floriano Sperindio in panchina, ha raggiunto gli accordi con i giocatori: Juan Gabriel Sosa e Cristian Maccagno.



L.G