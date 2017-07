Adrian Ricchiuti, Leggenda biancorossa: il giornalista Strazzacapa racconta l'argentino che ha caratterizzato 15 anni di storia del Rimini

Gaucho, Chico, Rimini, Catania, Juventus, Goal, Assist, Bandiera. Nato il 30 giugno 1978 a Lanus, città che ha dato i natali anche a Diego Armando Maradona, Adrian Ricchiuti è stato il simbolo del Rimini, attorno a lui, quel Rimini, ha dato spettacolo e fatto divertire fino a sfiorare la serie A. Quella massima serie conquistata dall'argentino forse troppo tardi in quelle stagioni con il Catania. “Rimini è la mia casa, Catania la mia seconda casa”, aneddoti, inediti e originali. Nicola Strazzacapa parte da Lanus dove Ricchiuti nasce proprio durante i mondiali vinti dall'Argentina in casa nel 1978, e prosegue con tutti i record frantumati da quello che è considerato il più forte giocatore che abbia mai vestito la maglia biancorossa. Lo splendido Borgo di San Giuliano ha ospitato la serata che ha visto susseguirsi gli ex compagni di squadra come Paolo Bravo e Alessandro Mastronicola, il tecnico che lo ha consacrato Leonardo Acori, Lelia Bellavista, moglie del Presidentissimo più volte evocato, ed ancora il preparatore atletico Danilo Chiodi, il Presidente attuale Giorgio Grassi, e una rappresentativa della sua attuale squadra: la Fiorita. Per il club di Montegiardino presente il Presidente Alan Gasperoni e il D.S Gian Luca Bollini. Serata presentata dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda, alla quale non ha voluto mancare nemmeno il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi. Dopo la presentazione del libro in vendita da oggi in tutte le edicole e librerie del riminese, è seguito il video celebrativo con i momenti più significativi della storia di Adrian, prima di chiudere con selfie autografi e il taglio di una torta ritratto.



L.G



