Under 21: la Germania è campione d'Europa

Il gol di Weiser decide la sfida contro la Spagna.

La Germania è campione d'Europa under 21. Nella finale giocata a Cracovia la squadra del ct Stefan Kuntz s'impone 1-0 grazie a una rete segnata al 40' del primo tempo da Weiser, con un colpo di testa sul primo palo. Alla Germania basta questa rete per conquistare il secondo titolo di categoria dopo quello vinto nel 2009. Si chiude dunque l'Europeo 21 in Polonia. Sono già iniziate le qualificazioni agli Europei del 2019 organizzati da Italia e San Marino.



Elia Gorini