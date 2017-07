Calcio Mercato: Andrea Spurio nuovo portiere del San Marino. Vicino anche il ritorno di Di Maio

La sessione di mercato estiva si è aperta ufficialmente. I contratti potranno essere

depositati in Lega a partire da domani , mentre l'ultima possibilità saranno le 22:59 del 31 agosto. Alle 23 dello stesso giorno, con il campionato di Serie A già inizia

Il Santarcangelo ha scelto il nuovo Direttore Sportivo, si tratta dell'ex Maceratese Gian Luca Stambazzi.

Stambazzi ha firmato un accordo che lo lega alla società gialloblu fino al giugno 2019. Ora può partire il mercato dellasocietà del Presidente Brolli che consegnerà nelle mani del tecnico Angelini una squadra in grado di salvarsi senza assilli. Priorità trattenere il portiere Nardi. A Ravenna quella che sta per iniziare potrebbe essere una settimana importante per la conferma di Elia Ballardini,. Se resterà in giallorosso potrebbe vestire i panni di nuovo capitano. Ravenna sulle tracce di Alex Rolfini. L'attaccante andrebbe ad aggiungersi ad un reparto offensivo che prevede già Broso e Portoghese. Gli sforzi maggiori sul mercato verranno fatti per centrocampo e difesa con uomini di categoria. In Serie D, sta lavorando il San Marino con il nuovo consulente di mercato l'ex Ribelle Targhini. In settimana dovrebbero arrivare le firme di Olcese, Baldazzi, Buonocunto e Fantini. Con le conferme degli esperti il San Marino partirà già da una buona base. Manovre. Tra i pali arriverà da Ravenna Andrea Spurio classe 98. Un altro giovane interessante potrebbe essere Ciurlanti, il terzino sinistro, è in arrivo proprio dalla Ribelle. Si lavora ad un ritorno, quello dell'esperto difensore centrale Roberto Di Maio, attualmente tesserato dalla Fiorita. Per il Presidente Luca Mancini non finiscono mai gli amori per gli ex Cesena. In questo caso la voce di mercato porterebbe all'espertissimo centrocampista Manolo Pestrin. Classe 1978, quasi 40 anni per lui.





L.G