Filippo Berardi in prestito alla Juve Stabia

L'esterno sammarinese classe '97 è reduce da due buone stagioni nella primavera del Torino.

L'esterno sammarinese Filippo Berardi sbarca in Serie C e più precisamente alla Juve Stabia, che l'ha ufficialmente preso in prestito dal Torino. Messosi in luce in Serie D con la maglia del Rimini, il centrocampista classe '97 - che ha già debuttato in nazionale maggiore - è reduce da due positive stagioni nella primavera granata. Della quale è diventato un punto fisso, tanto che Sinisa Mihajlovic, in qualche occasione, l'ha pure convocato in prima squadra.