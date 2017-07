Cesena, si riparte: pace fatta tra Lugaresi e Foschi

Ancora incompleto, come vogliono le regole di un mercato aperto fino al 31 agosto, il Cesena si è radunato questa mattina allo stadio Manuzzi per poi partire per il ritiro di Acquapartita. Dopo aver provveduto alle cessioni necessarie alle esigenze di bilancio e formalizzato l'iscrizione al prossimo campionato di serie B, il Direttore Sportivo Rino Foschi è al lavoro per sostituire le pedine partenti. Praticamente rifatto l'attacco con le operazioni che porteranno in bianconero l'atalantino De Luca e il sassuolese Gliozzi, reduce da un'ottima annata in Lega Pro con la maglia del Sud Tirol. Al raduno non c'era il portiere Grandi che dopo aver rinnovato il contratto è stato girato in prestito al Bassano.



In conferenza stampa il presidente Giorgio Lugaresi rinnova la fiducia a Rino Foschi e spegne le polemiche sulla rottura del rapporto tra i due dirigenti.