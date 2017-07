Il Cesena va in ritiro e aspetta Gliozzi e Sbrissa

Si radunano e sono pochi, perchè le dinamiche di mercato e le esigenze di muovere prima in uscita portano a questo. Ma il Cesena che parte per il ritiro sta chiudendo una maxi operazione col Sassuolo per portare in bianconeri alcuni giovani giocatori di grande prospettiva. Il primo nome è quello del centravanti Ettore Gliozzi, reduce da una grande annata al Sud Tirol e in partenza per raggiungere in ritiro i nuovi compagni. Il Presidente che ha ricucito con Rino Foschi pensa positivo. Sempre dal Sassuolo il centrocampo si provvede di Giovanni Sbrissa e dunque piano piano si completa l'organico a disposizione di un Camplone ottimista.

Nel video l'intervista le interviste al Presidente Giorgio Lugaresi e l'allenatore Andrea Camplone