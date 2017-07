Mercato: Bonucci è del Milan

Con una nota ufficiale in cui e' scritto tra l'altro "grazie per i sette anni passati insieme, in bocca al lupo per il tuo futuro'' la Juventus ha salutato Leonardo Bonucci, passato al Milan per 42 milioni. Bonucci si lega ai rossoneri con un contratto di cinque anni a 6,5 milioni di euro a stagione. Entusiasmo dei tifosi all'arrivo del giocatore a casa Milan.

"Compagni di squadra e di viaggio. Abbiamo percorso un pezzo di strada insieme. Una strada vincente. Ti auguro il meglio. Ma mi mancherai...". Così Gigi Buffon ha salutato, sul proprio account di Twitter, l'ormai ex compagno di squadra e di reparto nella Juventus, Leonardo Bonucci, ceduto oggi al Milan. I due si ritroveranno a fine mese in Nazionale azzurra da compagni.