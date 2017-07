Con Bastianoni il Santarcangelo blinda la porta

Continuano le operazioni di mercato. Il Cesena vicino ad un difensore di spessore, il Santarcangelo pensa ad un colpaccio per la porta

In serie B il Cesena ha messo del mirino il colpo per blindare la difesa. Si tratta dell'esperto centrale Frey che non rientra tra le priortà di Maran e che il Chievo poterebbe far partire.



Rino Foschi ne parlato con i dirigenti veronesi e grazie ai rapporti di storica amicizia i bianconeri sarebbero in pole. Questo sempre in attesa del portiere titolare e un attaccante. Che potrebbe anche non essere l'indeciso De Luca sul quale il Cesena ha deciso di non aspettare più.



Da domani non si chiudesse, partirebbe alla ricerca di un'alternativa. In Lega Pro colpo Santarcangelo che è pronto ad annunciare il successore di Nardi. La maglia numero 1 sarà di Elia Bastianoni, esperto portiere con campionati di B alle spalle e in cerca di rilancio dopo l'ultima tribolata stagione passata tra Catania e Bassano.



L'esperienza dell'ex tra le altre di Carpi e Livorno dovrebbe giovare ad una terza linea molto giovane come quella di cui disporrà Beppe Angelini. Domani comincia la sua avventura tra i professionisti anche il Ravenna.



Profondamente rinnovata la rosa affidata al confermato Antonioli che sposa la linea giovane in una operazione con il Genoa. Vestiranno il giallorosso provenienti dalla Liguria i difensori Ierardi e Lucarini e l'attaccante Samb. Fatta anche con il Bologna per l'esterno offensivo Tabacchi.



