Serie C: nuovi acquisti per il Santarcangelo

ll Santarcangelo Calcio rende noto di aver raggiunto con la società A.C. Cesena l’accordo per l’arrivo in prestito di Aleksandros Dhamo e Soumahin Joaquim.

Aleksandros Dhamo, centrocampista dalla doppia nazionalità Greca e Albanese, lo scorso anno ha disputato 17 partite con al maglia della primavera bianconera segnando tre gol.

Joaquim Soumahin, attaccante classe 1998, nella scorsa stagione ha indossato per 23 gare maglia della formazione primavera.



In Santarcangelo Calcio comunica di aver formalizzato l’accordo con l’F.C. Internazionale per l’arrivo in prestito di Andrea Cagnano e Riccardo Gaiola.

Riccardo Gaiola centrocampista classe 1996 è cresciuto nelle giovanili dell’Inter

sino alla formazione primavera nel 2013. Nella stagione 2014/15 è passato in prestito alla formazione primavera del Cesena poi nel 2015/16 con la maglia del Prato ha esordito in Lega Pro con 31 gettoni di presenza. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Padova.

Andrea Cagnano difensore classe 1998 ha svolto la trafila delle giovanili con la maglia neroazzurra e nella scorsa stagione ha indossato per venti volte la maglia della formazione primavera segnando due gol.