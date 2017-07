Serie C: riparte la stagione del Ravenna

Riparte la stagione del Ravenna. Dopo la fantastica promozione e il ritorno tra i professionisti il club romagnolo si appresta ad affrontare il nuovo campionato di serie C. Una squadra da ultimare come conferma il presidente giallorosso. La salvezza è il traguardo del Ravenna. Un obiettivo ben chiaro come sottolinea il tecnico Mauro Antonioli. Alla conferenza stampa di apertura della nuova stagione, presente e futuro del Ravenna. I giallorossi ripartono da Elia Ballardini, tra i giocatori confermati per la nuova stagione. Tra i nuovi acquisti l'ex centrocampista del Cuneo Salvatore Papa, non nuovo alla categoria con oltre 120 presenze tra i professionisti anche con le maglie di Santarcangelo e Foligno.

Nel video Mauro Antonioli, allenatore Ravenna, Il presidente Alessandro Brunelli



Elia Gorini