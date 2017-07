La Juventus ha presentato Douglas Costa

L'obiettivo è chiaro. Non usa mezze parole il neo bianconero Douglas Costa. A Torino il giocatore brasiliano punta alla Champions, trofeo sfiorato con due finali perse negli ultimi tre anni:

"Sono qui per aiutare la squadra a vincere la Champions, sono convinto di poter dare il mio supporto. Nella finale di Cardiff è mancata una po' di fortuna. La Juventus è una squadra con una storia importante e il suo modo di giocare mi ha sempre affascinato. Non ho avuti dubbi, ho scelto subito la Juventus".



Il neo acquisto della Juventus ha parlato anche di Bonucci e del campionato italiano.



"Non posso valutare il passaggio di Bonucci al Milan. Come io ho lasciato il Bayern, lui ha scelto di andare in un'altra squadra. La Juventus è comunque una squadra forte, sono arrivato in un club forte nel quale posso crescere. Spero di adattarmi presto al campionato italiano. Sono arrivato nel momento giusto. In coppia con Higuain possiamo fare tanti gol. È questo il nostro obiettivo".



Elia Gorini