Serie D: colpo del San Marino, preso Alessandro Conti

Il San Marino ha ufficializzato l'ingaggio di Alessandro Conti. L'ex giocatore delle giovanili di Cesena e Juventus, giocherà il prossimo campionato di serie D con la maglia del San Marino. Centrocampista classe '98, muove i primi passi da calciatore nel Pennarossa, dove inizia la sua passione per il San Marino Calcio facendo il raccattapalle per diverse stagioni, successivamente passa al settore giovanile del Cesena Calcio e vi rimane per 5 stagioni, nel 2012 viene acquistato dalla Juventus dove disputa 3 campionati, nella passata stagione ha indossato le maglie dell'under 18 di Carpi e Cesena.



Elia Gorini