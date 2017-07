Calcio Mercato: saltato Schick, la Juve si consola con gli arrivi di Szczesny e De Sciglio

Grande accoglienza per Lucas Leiva alla Lazio

Più o meno le stesse scene ovunque: dato il benservito a Schick che adesso potrebbe tornare di moda all'Inter , il ceco non ha passato le visite mediche, assesta altri due colpi che erano già stati ampiamente annunciati. Wojciech Szczesny, rappresenta una riserva di super lusso per Gian Luigi Buffon che potrà in taluni casi riposarsi senza eccessivi patemi. Per averlo subito dall’Arsenal, la Juve si è spinta a pagare 12 milioni più 3 di bonus. Dopo le visite ok, e non è un dettaglio, le prime parole sono state “La Juve non si sceglie, è la Juve che sceglie te”. Salutato Dani Alves, non senza qualche polemica, la Juventus ha bisogno di garanzie sulla fascia destra: De Sciglio è una scommessa, rischiosa, ma che può anche essere vinta, nonostante tutto, anche se il suo acquisto 12 milioni, appare un po' troppo oneroso. Tutto perfezionato per il sostituto di Biglia alla Lazio. L'ex Liverpool Lucas Leiva è il colpo che Lotito ha regalato a Simone Inzaghi. Il 30enne centrocampista brasiliano ha già raggiunto i nuovi compagni di squadra. L'Inter è in Cina dove affronterà lo Schalke 04 venerdi 21 luglio, lunedi 24 il Lione, giovedi 27 il Bayern Monaco, per chiudere il poker di amichevoli con il Chelsea di Conte sabato 29 luglio prima del rientro in Italia. Per Luciano Spalletti soliti nodi : Perisic si, Perisic no, e la fremente attesa di novità dal mercato



L.G