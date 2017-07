Il San Marino presenta la rivoluzione: per la prossima Serie D solo due facce vecchie, ci sono quattro Under sammarinesi

Rimasti solo il difensore Fantini e l'attaccante Guidi: partirà anche Gassama, vicino alla Fermana. In rosa pure quattro sammarinesi nel giro delle nazionali Under.

A mezzogiorno il San Marino ha presentato, allo Stadium, la squadra per la Serie D 2017-2018.



Rosa totalmente rivoluzionata rispetto alla passata stagione: sono rimasti solo l'attaccante Tommaso Guidi e il difensore Enrico Fantini, che si aggrgherà alla squadra in agosto. Via i senatori Buonocunto, Olcese, Bova e Baldazzi: come loro, tra gli altri il portiere Dini, che sarà sostituito dal classe '97 ungherese Major Barnabas, arrivato dalla Honved. Partirà anche il promettente centrocampista Gassama, in trattativa con diverse squadre di Serie C: in pole c'è la neopromossa Fermana.



La squadra a disposizione del nuovo tecnico Andrea Orecchia sarà un mix tra tantissimi giovani e alcuni veterani, in primis il centrocampista ex Cesena Manolo Pestrin e il difensore Roberto Di Maio, che torna sul Titano a nove anni dalla sua prima esperienza in biancazzurro. In rosa anche quattro giovani sammarinesi, tutti nel giro delle nazionali Under: il difensore Michele Cevoli, il centrocampista Mattia Ceccaroli e gli attaccanti Marco Frisoni e David Tomassini. E con loro il centrocampista Alessandro Conti, reduce dalle esperienze nelle giovanili di Juventus e Cesena



RM



Nel video l'intervista al Presidente Luca Mancini