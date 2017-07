Serie A: c'è sempre Antonio Cassano a far parlare di sé

Prima comunica il ritiro poi ci ripensa e chiede scusa ai tifosi del Verona

Cassano si, Cassano no, potrebbe essere il tormentone dell'estate 2017. Ad impreziosire la collana infinita di quelle che sono state ribatezzate le “ Cassanate” mancava solo l'ultima perla: “ ho deciso, mi ritiro dal calcio”. Improvviso dietro front “ chiedo scusa a tutti e vado avanti” . Alla base della scelta di pancia la volontà di stare vicino ai suoi affetti: la moglie Carolina e i due figli Christopher e Lionel. Cosa ha fatto cambiare idea al talento barese: semplice, la classica telefonata che ti fa gonfiare il petto e i muscoli, l'unica cosa che in quel momento Cassano si voleva sentire dire dal Presidente del Verona, Setti, il quale evidentemente ha toccato le corde giuste: “ fai vedere ai tuoi figli quanto sei forte”. Abbastanza chiaro e ovvio che nella scelta mattutina di Cassano hanno inciso i 16 mesi di inattività alla Sampdoria, un po' come se il calcio, e il 35enne cresciuto nel quartier San Nicola, avessero litigato. Adesso cambiano i fattori; se prima c'era curiosità nel vedere se Cassano è o non è un valore aggiunto per una neopromossa come il Verona, adesso, dopo l'ennesima storpiatura al copione di un campione sempre più discusso e sempre meno decisivo, la curiosità aumenta. E quando si dice Antonio Cassano, può succedere di tutto



L.G