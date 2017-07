Defrel alla Roma. In serie D Olcese alla Vis Pesaro, Errico al San Marino

Continuano a perfezionarsi i colpi di mercato già nell'aria. In attesa che la Juventus ufficializzi Bernardesch, oggi il fantasista non si è presentato in ritiro con la Fiorentina, e l'Inter sciogli i suoi nodi, la Roma chiude con un pallino di Eusebio Di Francesco. L' ormai ex attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel è un nuovo giocatore della Roma. Un contratto che legherà il francese ai colori giallorossi per 5 stagioni. Confermate anche le cifre: 5 milioni di euro per il prestito, 15 per il riscatto e 3 al giocatore. E' in cerca di conferme uno dei giovani più interessanti d'Italia, al suo secondo anno al Bologna; Simone Verdi. La Lazio alla prima di Lucas Leiva ma senza Keita Balde già orientato verso Torino o verso Milano, rifila 3 goal in amichevole alla Triestina: in goal Bastos e Immobile nei primi 45, chiude Patric alla mezz'ora della ripresa

Scendendo di categoria e parlando di Serie D; il San Marino ufficializza Simone Errico. Centrocampista ´92, arriva sul Titano dopo aver indossato le maglie di Cynthia, Sora, Sanrese, Ragusa, Albalonga e, nella passata stagione, quella della Sammaurese dove ha totalizzato 33 presenze e 5 reti. L'attaccante argentino Emiliano Olcese raggiunge Baldazzi e Buonocunto alla Vis Pesaro. Tutti gli ex big del San Marino calcio hanno raggiunto un accordo con la società pesarese. Emiliano Olcese lascia San Marino dopo due stagioni e 34 goal complessivi; 22 (2015-2016) e 12 (2016-2017). Per l'attaccante argentino anche due presenze in Champions League con la maglia della Fiorita



L.G