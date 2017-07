Serie D : Vis Pesaro, colonia "sammarinese". Tocca ad Olcese

Tutti gli ex big del San Marino calcio hanno raggiunto un accordo con la società pesarese. Dopo Pier Luigi Baldazzi e Ivan Buonocunto anche il bomber argentino Emiliano Olcese vestirà la maglia biancorossa della Vis. Olcese lascia San Marino dopo due stagioni e 34 goal complessivi; 22 (2015-2016) e 12 (2016-2017). Per l'attaccante argentino anche due presenze in Champions League con la maglia della Fiorita



L.G