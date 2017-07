Lega Pro: escluse Como, Latina, Maceratese, Mantova e Messina

Si valutano le richieste di ripescaggio. In B cambiano i regolamenti play off

5 escono; sono Como, Latina, Maceratese, Mantova e Messina e 5 dovrebbero entrare. Perchè il condizionale. Perchè sono davvero poche le società che in una settimana, scadenza fissata per il 28 luglio alle 13, avranno la forza di pagare la tassa a fondo perduto valida per l'iscrizione di 300 mila euro. Domande e documenti, qualora arrivassero i pagamenti in regola, verrebbero presi in esame nella riunione del Consiglio Federale fissata per il 4 agosto, approvazione Covisoc. Interesse di ripescaggio è stato espresso da Triestina e Rende che pare abbiano i requisiti, sotto la lente le posizioni di Rieti, Varese e Vis Pesaro. Ad oggi sono questi i club con le maggiori chance di salire in Lega Pro. Cambia il regolamento dei playoff per la Serie B 2017/2018. Resta la promozione diretta delle prime due squadre classificate, i playoff si disputeranno se la terza classificata non avrà un vantaggio sulla quarta superiore a 14 punti. Prenderanno parte alla fase finale del torneo i sei club che avranno concluso il campionato tra la terza e l'ottava posizione. Per quanto riguarda il playout, si disputerà se il distacco tra quartultima e quintultima classificata non sarà superiore a 4 punti, fermo restando la retrocessione diretta delle ultime tre squadre classificate. Resa noto il primo turno di Coppa Italia, il Cesena entrerà in scena il 6 agosto contro la vincente di Sambenedettese – Lucchese del prossimo 30 luglio.