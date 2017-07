Rimini: Ricchiuti premiato a Rimini

Onorificienza per Adrian Ricchiuti da parte del Comune di Rimini che ha voluto premiare l'argentino con una targa ricordo dei suoi trascorsi in maglia biancorossa. " Ricchiuti e' stato ed è un valore per una città come la nostra che ha apprezzato le sue qualità sportive ed umane - ha detto l'assessore allo sport Gian Luca Brasini-" Ricchiuti, ha lasciato il calcio professionistico ma continuerà a giocare con la Fiorita nel campionato sammarinese. Inoltre da questa stagione ricoprirà il ruolo di team manager nel nuovo Rimini del tecnico Simone Muccioli