Mercato: Liborio Zuppardo al San Marino, Gallinetta al Ravenna

Mazzavillani e Pasquini nuovi acquisti del Rimini.

Il San Marino Calcio ha ufficializzato l'accordo per il tesseramento di Liborio Zuppardo. Centravanti classe '85, nella passata stagione ha indossato le maglie di Ravenna e Ghivazzano con la quale ha realizzato 12 gol in 16 presenze. Il giocatore si è già allenato con la squadra.

Sempre in serie D, il Rimini ha raggiunto l'accordo con il difensore Francesco Mazzavillani e il centrocampista Alessandro Pasquini, entrambi classe '98, lo scorso anno al Romagna Centro

Si muove anche il mercato del Ravenna che ha ufficializzato Alberto Gallinetta. Il portiere di proprietà della Juventus, arriva dal Santarcangelo. In carriera conta già esperienze in serie C con Salò e Chieti e tre esperienze in campo internazionale.



e.g.