San Marino ufficializza l'attaccante Zuppardo. Il Rimini piazza due colpi

Si muovono anche Imolese e Ravenna

Ecco il vice Olcese. Il Presidente Luca Mancini piazza un grande colpo per la categoria assicurandosi le prestazioni di Liborio Zuppardo, attaccante classe 1985 spesso in doppia cifra, miglior stagione alla Pianese dove realizzò 22 reti. Decisivo per la promozione del Gubbio dalla D alla Lega Pro. Lo scorso anno diviso tra Ravenna, dove è stato condizionato da un infortunio accusato durante la preparazione; in giallorosso 1 rete, e Ghivizzano dove da gennaio a giugno ha realizzato 10 goal. Zuppardo, nato a Gela ma residente a Forlì, oltre ad essere un buon finalizzatore cerca il dialogo con i compagni, prende la non facile eredità lasciata da Emiliano Olcese 34 centri in 2 stagioni.

Sempre in serie D, il Rimini ha raggiunto l'accordo con il difensore Francesco Mazzavillani e il centrocampista Alessandro Pasquini, entrambi classe '98, lo scorso anno al Romagna Centro.

Ottimo colpo per l'ambiziosa Imolese. La società rossoblu si è garantita un lusso per la categoria con l'acquisto del fantasista Luca Belcastro. Cresciuto nella Juventus arriva in Romagna dopo l'esperienza in Lega Pro con la Viterbese, in precedenza 4 stagioni con la Carrarese, per lui 103 presenze e 15 reti. In Lega Pro si muove anche il mercato del Ravenna che ha ufficializzato Alberto Gallinetta. Il portiere di proprietà della Juventus, arriva dal Santarcangelo. In carriera conta già esperienze in serie C con Salò e Chieti e tre esperienze in campo internazionale.