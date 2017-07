Bologna, presentato Falletti: "Mio idolo Riquelme, ho già legato con gli altri attaccanti"

Il trequartista uruguayano classe '92 viene da quattro stagioni alla Ternana.

Ieri il Bologna ha presentato ufficialmente l'ultimo arrivato in squadra, il trequartista uruguayano Cesar Faletti. Classe '92, Falletti arriva in Serie A dopo quattro anni in B con la Ternana.