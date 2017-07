Serie D: San Marino; generata la totale trasformazione. Il cantiere resta aperto

Che squadra sarà il San Marino 2017-2018. Tutta da scoprire, su questo non c'è dubbio, quando il roster muta profondamente si perdono di vista equilibri e abitudini. Intanto si riparte dall'ottavo tecnico. Andrea Orecchia è l'allenatore numero 8 scelto da Mancini alla vigilia della sua quinta stagione da Presidente del San Marino. Fino a questo momento il solo Filippo Medri è riuscito a chiudere l'intera stagione sul Titano. L'ex D.G del Cesena ha già inviato un messaggio preciso : “ ho scelto Orecchia -ha dichiarato Mancini- perchè mi sono stancato di vedere il solito calcio “palla lunga e pedalare”. Fermo restando che stiamo parlando di un tecnico diplomato Isef e in possesso del patentito Uefa A, grande appassionato di tutte le dinamiche che coinvolgono l’aspetto mentale nello sport, Orecchia resta comunque un allenatore a cui manca ancora il salto di qualità. Cervia, Russi, Alfonsine, Legnago nel suo passato, è senza dubbio San Marino il banco di prova più importante anche per lui, soprattutto dopo il chiaro messaggio che gli è stato inviato dal Presidente.

La squadra. Mancini, si è dimostrato sensibile nei confronti della FSGC e 4 ragazzi sammarinesi sono in rosa: Michele Cevoli, Marco Frisoni, Mattia Ceccaroli e David Tomassini. Di grande effetto l'arrivo del “sammarinese adottato” Alessandro Conti classe 98, figlio di Sergio, Presidente del Pennarossa, ex Capitano degli Allievi della Juventus, su di lui ci sono grandi aspettative. Punto interrogativo sui portieri: Federico Donini 99 e soprattutto sullo sconosciuto ungherese Major classe 97. Dovranno dimostrare di essere da San Marino i tanti giovani in rosa, da Ciurlanti, Moretti, Fuchi, Bardeggia, Rasa, allo stesso Guidi al secondo anno sul Titano. Discorso a parte per Errico, Gadda, Bisoli, e Gambini; giocatori ancora giovani, ma che da questa stagione sono già obbligati a non sbagliare per restare nel giro del calcio che conta. E veniamo ai senatori o giocatori esperti: via Baldazzi, Buonocunto, Olcese e Bova, in 4, fanno 130 anni; dentro Di Maio, Pestrin, Zuppardo e Nappello totale età 132, ai quali va aggiunto anche Fantini ma la sostanza non cambia, c'era anche lo scorso anno. Questo il quadro ad oggi, quando manca ancora più di un mese alla chiusura del mercato. Guardandolo da diverse angolature, se il Presidente vuole stare al vertice, come da lui dichiarato, occorre nuovamente disturbare il portafoglio



L.G